Dakhla: Le Brésilien Carlos Mario remporte la 2è édition du Championnat mondial de kitesuf

Au classement final de cette compétition organisée dans le cadre des festivités marquant la célébration du 43è anniversaire de la Marche verte, Mario a devancé le Dominicain Aduri Cornec et le Brésilien Set Teixeira.



Chez les dames, le titre de cette édition est revenu à la Brésilienne Mikaili Sol, suivie de l'Italienne Francesca Bagnou et la Tchèque Paula Novotna.



L’organisation de cette manifestation sportive internationale va renforcer les actions entreprises par l’ensemble des acteurs pour le développement de la région Dakhla-Oued Eddahab, a déclaré à la MAP Youssef Hamaini, coordinateur de ce championnat.



Il a ajouté que l’édition 2018 de cet évènement à laquelle ont pris part des meilleurs Riders en provenance de 36 pays vise à mettre en avant les atouts touristiques de la ville de Dakhla, devenue une destination incontournable pour les férus des sports de glisse à travers le monde.



La cérémonie de remise des prix qui s’est déroulée notamment en présence du Wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar, ainsi que d’autres personnalités civiles et militaires.