Dakhla: Lancement de la caravane de formation de la 4e édition du trophée "Goutte d'Or" pour la recherche en développement durable

La caravane de formation de la 4e édition du trophée "Goutte d'Or" catégorie Junior pour la recherche en développement durable a été lancée, samedi à Dakhla, dans le but de stimuler l'intérêt des jeunes pour la recherche, créer un modèle de participation citoyenne pour le développement du pays et former des futurs acteurs du changement aptes à relever les défis du 21e siècle.



Initiée par l'Institut supérieur des Hautes études en développement durable (ISHÉDD) et ses partenaires canadiens, sous le thème: "Je suis meilleur que toi...Quel impact sur notre développement durable ?", cette compétition-formation destinée aux élèves de la deuxième année Baccalauréat, branches scientifiques, économiques et techniques, vise à encourager la recherche scientifique dans le domaine du développement durable et à former des jeunes acteurs capables de mener le changement face aux défis du 21e siècle.



Elle permet également aux jeunes de développer leurs capacités d’analyses, d’interprétations, de recherches et d’observations et de bénéficier d’une formation tout au long de la compétition et d’une expertise internationale pour développer leurs connaissances, leurs compétences fondamentales ainsi que leurs talents de communicateurs.



S’exprimant à cette occasion, le Directeur général de l'ISHÉDD, Kamal El Haji, a souligné que cette 4e édition de la Goutte d’Or (GO) se distingue des précédentes par une vision systémique et élargie de l’espace réservé habituellement à l’enseignement et à l’apprentissage.



L’approche adoptée dans le cadre de cette vision consiste à catalyser, autour d’un thème de grande portée sociale, la dynamique de débats et de communication entre les jeunes, leurs encadrants, leurs parents et le reste des acteurs de la société afin d’engendrer une prise de conscience collective, a noté M. El Haji.



Le trophée "Goutte d'Or" envisage également de sensibiliser, de susciter l'intérêt des jeunes pour la recherche scientifique et de renforcer leur participation citoyenne au développement du pays, a-t-il poursuivi.



Il a, dans ce sens, fait savoir qu'au cours de cette compétition, les participants bénéficieront d'une formation aux différentes étapes de la recherche scientifique, et d'une bonne préparation à la présentation de leurs recherches, ce qui leur permettra de développer leurs compétences en analyse, interprétation, recherche, observation et rédaction selon une méthodologie scientifique.



Pour sa part, la directrice de l'Académie Régionale de l'Education et de la Formation (AREF) de Dakhla-Oued Eddahab, El Jaida Leibek, a indiqué que cette compétition-formation a pour finalité l’animation de la vie scolaire et le renforcement des apprentissages et des valeurs.



Mme Leibek s’est également félicitée de l’octroi de la 3e édition du trophée "Goutte d'Or" Catégorie Junior pour la recherche en développement durable aux élèves de Dakhla, précisant que le premier et le deuxième prix se sont décernés respectivement aux lycées Mohammed VI et Alfath.



La compétition "GO" prévoit une formation préalable au profit de tous les participants et sera suivie d'une pré-sélection qui déterminera les thèmes de recherche proposés et choisis, ont expliqué les organisateurs.



Les élèves sont appelés à faire une capsule qui rapporte le phénomène relié au comportement social, à analyser sur le terrain, ainsi qu’une vidéo de la présentation orale où les étudiants présentent leurs points de vue et proposent des solutions. La remise des trophées et des prix de la "Goutte d'Or" junior se tiendra le 29 février 2020 au Théâtre national Mohamed V de Rabat.



Cette compétition sera également ouverte aux étudiants de la troisième année de licence en sciences ou en économie "catégorie senior" début de Mars.



Établi en 2004, l'ISHÉDD est le premier établissement d'enseignement universitaire spécialisé dans les sciences de l'eau, de l'environnement et du développement durable au Maroc.