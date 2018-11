Dakhla: Inauguration et lancement de projets de développement à l'occasion de la Marche Verte

Ainsi, le wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province de Oued Eddahab, Lamine Benomar, qui était accompagné des chefs des services extérieurs, des acteurs associatifs ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires, a procédé au lancement des travaux d’éclairage public de la voie reliant Oum Labouir à la route provinciale n°1100.



Programmé et financé par le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab, ce projet sera réalisé pour un coût total de 3,5 millions de dirhams (MDH).



Il a également inauguré le siège régional du groupe PSA Peugeot Citroën et a donné le coup d’envoi au championnat du monde de kitesurf 2018, qui se tient à 25 kilomètres au nord de Dakhla.



Lundi, il a été procédé au lancement des travaux de construction de la Maison de l’Artisane dans le quartier Ennahda. Ce projet sera réalisé par le Conseil régional, en partenariat avec le ministère du Tourisme, du transport aérien, de l’artisanat et de l’économie sociale, sur une superficie de 390 m2, pour un montant estimé à plus de 1,7 MDH.



Il intervient en application d’une convention relative à l’axe de l’artisanat dans le cadre du contrat-programme de développement intégrée de la région de Dakhla-Oued Eddahab.



En outre, le wali a donné le coup d’envoi aux travaux de construction de huit nouvelles salles de cours au sein de l’école primaire Moulay El Hassan (près de 1,89 MDH) et a inauguré l’unité hôtelière "La Sarga Surf Camp" dans le village de pêche La Sarga.