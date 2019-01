Dakhla: Convention entre opérateurs marocains et canadiens pour la réalisation d'un projet culturel phare

Cette convention a été paraphée, du côté marocain, par la filiale locale de la banque d’investissement Consulting & company - corporate & investment banking (CC-CIB) et la société Lomen investment, et du côté canadien par le groupe Unionshow International et l’entreprise Unissonstructures, en présence notamment du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Lamine Benomar.



Elle porte sur la construction d’un théâtre à ciel ouvert afin de soutenir le tourisme et renforcer les structures d’accueil dans la région, a déclaré à la presse Sidi Ahmed Hormatallah, président de l’association saharienne pour le développement durable et la promotion de l'investissement (ASDI).



Il a aussi précisé que ce projet comprend un amphithéâtre extérieur d’une capacité de 5.000 à 10.000 sièges pouvant accueillir des tournées et concerts des artistes de renommée mondiale.



A ce propos, M. Hormatallah a relevé que "ce projet, qui sera réalisé dans 12 mois pour un coût total de 25 millions de dollars, aura des impacts économiques importants sur la région" et contribuera à l’augmentation des flux de touristes et à la création de postes d’emploi dans la région.



Le futur théâtre proposera plusieurs activités et spectacles, notamment ceux célèbre groupe Cirque du Soleil, chef de file mondial du divertissement sur scène, a noté le président de l’ASDI.



Pour sa part, Anouar Mabrour, chef de la filiale marocaine de CC-CIB, a expliqué que cette institution financière, qui dessert ses services au Maroc depuis Marrakech et Casablanca, dispose d’une vision bien conçue en matière de perspectives d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume.



CC-CIB, "qui a une forte présence à Dubai, Londres, Zurich et New York", s’emploie à identifier et à soutenir les opportunités d’investissement dans les provinces du Sud du Royaume, a fait observer M. Mabrour, qui a mis en avant l’importance de ces régions comme étant la porte du Maroc vers l’Afrique.



De son côté, Patrick Nou, vice-président exécutif du groupe Unionshow International, a considéré la signature de cette convention comme le point départ du projet baptisé "Unishow-Dakhla" qui porte sur la réalisation d’une zone de divertissement et d’un amphithéâtre à ciel ouvert d’une capacité de jusqu’à 10.000 sièges.



Ce chantier prometteur, a-t-il dit, aidera à mettre en valeur les atouts dont regorge la région et à promouvoir le rayonnement international la ville de Dakhla.



Fin octobre dernier, le Conseil de la région de Dakhla-Oued Eddahab et la Société de développement économique de Malartic (SDEM) avaient signé un mémorandum d’entente portant sur le développement et la mise en place d’une stratégie de développement économique régional, dont la priorité sera le secteur touristique, intégrant l’ensemble des secteurs de développement de la région.