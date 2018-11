Dakhla : Appel à soutenir l'autonomisation de la femme dans les provinces du Sud

Dans une déclaration sanctionnant les travaux du 1er Forum de la femme sahraouie, elles ont également mis l’accent sur la nécessité de renforcer la place des femmes sur les plans politique, économique, social et culturel, conformément aux dispositions de la Constitution et aux conventions internationales en la matière.



Cet évènement est organisé par des actrices associatives issues des régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra avec l’appui de l’ONG américaine l’Institut républicain international (IRI), sous le thème "La femme sahraouie: racines et identité".



Elles se sont dites convaincues que la participation des femmes dans le processus de prise de décisions et leur accès aux postes de responsabilité contribuent à la promotion de l’égalité, du développement et de la paix.



"La déclaration de Dakhla" a souligné la nécessité de doubler les efforts et les mesures visant à concrétiser les objectifs des stratégies et des plans nationaux et régionaux relatifs aux droits des femmes et des enfants et à éliminer toutes les formes de discrimination contre la femme.



En outre, les participantes ont fait observer que la situation de la femme dans les régions de Dakhla-Oued Eddahab et de Laâyoune-Sakia El Hamra a connu un progrès remarquable sur les divers plans. Elles se sont aussi mis d’accord pour tenir la 2è édition du Forum dans la ville de Laâyoune en 2019.



Ce Forum de deux jours vise à promouvoir davantage la situation et la place des femmes sahraouies, à favoriser leur contribution à l’élaboration des politiques publiques et à appuyer les efforts visant la défense des questions de la femme et le renforcement de sa protection sociale.



Il ambitionne aussi de mettre en avant le rôle primordial de la femme sahraouie dans les domaines politique, social et économique, ainsi que sa contribution historique à la préservation du patrimoine culturel et civilisationnel du Royaume.