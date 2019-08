Dakhla : Acquisition de six générateurs de dialyse de haute gamme

Le Centre régional d'hémodialyse de Dakhla (Sud du Maroc), relevant du centre hospitalier régional Oued Eddahab, s'est doté récemment de six générateurs de dialyse de haute gamme, pour un investissement de 777.200 DH, entièrement financé par l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH).



Ces équipements médicaux sophistiqués destinés aux patients atteints d'insuffisance rénale chronique, vont contribuer à répondre à la demande grandissante de la population et à assurer la prise en charge de nouveaux patients, a indiqué la directrice de l'hôpital Hassan II de Dakhla, Fatima Aslaou, lors d’une visite du wali de la région de Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, accompagné du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, au Centre régional d'hémodialyse de Dakhla, à l'occasion du 66ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple et de la Fête de la Jeunesse.



L’achat de ses nouveaux appareils médicaux augmentera ainsi le nombre de générateurs de dialyse au sein de cette infrastructure sanitaire à 20 unités, a précisé Mme Aslaou, relevant que les prestations du nouveau centre au profit des patients souffrant d'insuffisance rénale sont gratuites et continues.



Dans ce cadre, Mme Aslaou a souligné que l’acquisition de ces nouveaux générateurs de dialyse tend à renforcer les équipements médicaux d'hémodialyse, à même de fournir des soins nécessaires au profit de 49 patients actuellement hospitalisés et qui bénéficient de trois séances par semaine, précisant que 4.797 séances de dialyse ont été fournies aux patients jusqu’à 15 août.



Le Centre régional d'hémodialyse de Dakhla a été inauguré le 10 juillet 2006, dans le cadre d’une convention de partenariat entre le ministère de la santé et l’association Oued Eddahab de bienfaisance et des œuvres sociales, a-t-elle rappelé, notant que les soins médicaux sont dispensés par une équipe composée de deux néphrologues assistés par sept infirmiers et cinq aides soignantes.



Depuis sa création, le Centre a prodigué 62.663 séances de dialyse, nécessitant un budget de 28,52 millions de dirhams, a-t-elle précisé, faisant observer que le nombre des séances a augmenté de façon sensible, passant de 2.974 séances en 2009 à 6.959 en 2018.



De même, elle a rappelé que ce centre garantit un accès facile et permanent aux services hémodialyse tout en améliorant les conditions de prise en charge et d'appui aux personnes atteintes d'insuffisance rénale chronique et partant alléger les charges inhérentes au transport et aux frais des soins.



Par ailleurs, le wali et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite au centre de vacances Tawarta, dans lequel 60 enfants et jeunes appartenant à l'association du scoutisme Hassania marocain (section de Sefrou) bénéficient du programme national "Vacances pour tous".



Ce centre de vacances situé à quelques encablures de la ville, est d’une capacité de 180 lits et prévoit un programme riche en activités ludiques et éducatives, notamment la sensibilisation au code de la route et à l’importance de la lecture et du sport.