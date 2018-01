Dakar-2018 : 335 véhicules au départ de Lima

Le Dakar rassemblera 335 véhicules, pour 523 concurrents, deux chiffres en légère hausse par rapport à 2017, au départ de sa 40e édition samedi de Lima au Pérou, ont annoncé vendredi les organisateurs.



"188 motos et quads, 103 autos et SxS ainsi que 44 camions ont été admis au départ", a détaillé l'organisation du rallye-raid, dont l'arrivée est prévue le 20 janvier à Cordoba en Argentine.



L'année dernière, l'épreuve avait réuni 318 véhicules, dont 87 motos, pour 501 concurrents. Il s'agit ainsi d'une progression de près de 5% du nombre de participants en un an.



La première étape du Dakar-2018 aura lieu samedi entre Lima et Pisco (272 km). (afp)