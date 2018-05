Cuba soutient Abbas dans la création d'un Etat palestinien

Le nouveau dirigeant cubain Miguel Diaz-Canel a reçu vendredi à La Havane le président palestinien Mahmoud Abbas et lui a apporté son soutien à la création d'un Etat palestinien.



"Miguel Diaz-Canel a réitéré le soutien permanent de Cuba au droit inaliénable des Palestiniens de former leur propre État, avec des frontières d'avant 1967 et Jérusalem-Est comme capitale", a rapporté la presse officielle cubaine.



Cuba a également rejeté "la décision unilatérale du gouvernement américain de reconnaître Jérusalem comme capitale de l'Etat d'Israël et de transférer son ambassade dans cette ville".



Mahmoud Abbas a remercié Cuba pour son soutien à son peuple, selon l'Agence de presse cubaine.



Cuba est l'un des rares pays qui, en 1947, s'opposait au plan de partage de la Palestine. Son soutien aux Palestiniens s'était renforcé après la victoire de la révolution socialiste des frères Castro.



Le président palestinien achève samedi sa tournée en Amérique latine, qui l'a également emmené au Venezuela et au Chili, deux pays qui ont soutenu le projet de constitution d'un Etat palestinien.



Lundi au Venezuela, Mahmoud Abbas avait demandé aux pays latino-américains de ne pas transférer leur ambassade en Israël à Jérusalem, comme s'apprêtent à le faire les Etats-Unis.



Donald Trump a annoncé en décembre sa décision de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël, rompant avec ses prédécesseurs.



Ce transfert très controversé est prévu le 14 mai pour coïncider avec le 70ème anniversaire de la création de l'Etat d'Israël.