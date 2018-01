Critiqué, Donald Trump se qualifie de "génie très stable" mentalement

Fire and Fury : Inside The Trump White House, tel est le titre de l'ouvrage qui fait parler depuis sa sortie, vendredi 5 janvier, aux États-Unis. Dans cet ouvrage, le journaliste Michael Wolff s'interroge sur les capacités mentales du président américain, élu en novembre 2016 et qui va bientôt fêter le premier anniversaire de son entrée à la Maison-Blanche.



« Tout au long de ma vie, mes deux atouts ont été ma stabilité mentale et le fait d'être, genre, très intelligent », a-t-il écrit depuis la résidence présidentielle de Camp David, où il doit rencontrer les leaders républicains du Congrès pour des consultations informelles. « Je suis passé d'homme d'affaires TRES prospère à grande star de la télé et à président des États-Unis (à mon premier essai). Je pense qu'on peut me qualifier non seulement de malin, mais de génie... et un génie très stable en plus ! » a-t-il continué.



Un livre polémique



Le livre du journaliste Michael Wolff Fire and Fury: Inside the Trump White House(Le feu et la colère, dans la Maison Blanche de Trump, disponible en anglais seulement), publié vendredi, a relancé le débat sur la personnalité du dirigeant de la première puissance mondiale. Tout l'entourage de l'ancien magnat de l'immobilier, selon l'auteur, s'interrogerait sur sa capacité à gouverner. « Ils disent qu'il est comme un enfant. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il a besoin d'être immédiatement satisfait. Tout tourne autour de lui », a affirmé Michael Wolff vendredi dans une interview sur NBC.



« Il est comme une boule de flipper, il part dans tous les sens », a-t-il ajouté en citant comme exemple le fait que le milliardaire répète les mêmes histoires « trois fois en dix minutes », une tendance également observée dans ses interventions publiques. Dans la journée de vendredi, le chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson a défendu le président dans une interview diffusée sur CNN. « Je n'ai jamais remis en cause son aptitude mentale, je n'ai aucune raison de douter de son aptitude mentale », a déclaré le secrétaire d'État.