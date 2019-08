Cristina López Barrio: Tanger la « captivante », une source d'inspiration inépuisable pour la créativité littéraire et artistique

L'écrivaine espagnole a confié que depuis son enfance, elle a été fascinée par tout ce qui a trait à la culture arabe et marocaine en particulier, notamment l’architecture, la littérature et la cuisine.



"J'ai visité la ville de Tanger à l'âge de vingt ans. C'était mon premier contact avec ce monde", a indiqué Cristina López Barrio, notant qu’elle a été impressionnée par l’architecture de la ville et par les traditions et coutumes de ses habitants.



Pour satisfaire cette curiosité, l’écrivaine s’est lancée dans la lecture d’ouvrages traitant de l’histoire de Tanger, notamment les œuvres d’Ángel Vázquez et Mohamed Choukri.



Vingt ans après sa première visite, Cristina López Barrio retourne à Tanger. "Je me suis rappelé les détails de la ville qui habitait ma mémoire et suscitait ma passion. J'avais alors compris que j’ai trouvé le lieu où se dérouleront les événements de mon nouveau roman +Brouillard à Tanger+", a-t-elle fait savoir.



Les événements de ce livre, qui se déroulent dans la ville du Détroit à deux époques (durant les années 1950 à Tanger Internationale et l'ère contemporaine - 2015), racontent l'histoire de Flora Gascon, qui quitte Madrid pour Tanger en quête d'un changement dans sa vie.



Lopez Barrio a aussi mis en valeur la cohabitation entre les différentes religions et cultures à Tanger à l'ère internationale tout en décrivant les lieux les plus importants du joyau du nord marocain. A cet égard, elle a déclaré que "les endroits dans ses romans ne sont pas arbitraires. Ces lieux sont significatifs, elle les ressent et s'y attache".



"Brouillard à Tanger" est l'une des œuvres littéraires espagnoles contemporaines les plus importantes. Le roman a été classé deuxième pour le Prix Planita 2017, meilleure récompense littéraire en Espagne.



Évoquant les relations culturelles maroco-espagnoles, Cristina López Barrio a souligné la nécessité de mettre en place des mécanismes innovants pour promouvoir les échanges culturels bilatéraux, appelant à cet égard à la multiplication des initiatives des deux pays et au renforcement des efforts pour sauvegarder le patrimoine culturel et civilisationnel commun dans ses diverses formes.



Le Maroc et l'Espagne, eu égard à leurs relations historiques et humanitaires communes, sont voués à la compréhension mutuelle et à la coopération, d'où l’importance du rôle de la culture en tant que véritable levier favorisant le renforcement des relations entre les deux pays, a conclu l'écrivaine.





Propos recueillis par Abdelmoughite Sabyh

MAP