Crises régionales au menu d'un entretien Macron-Abdallah de Jordanie vendredi

Le président français Emmanuel Macron recevra vendredi à l'Elysée le roi de Jordanie Abdallah II pour évoquer les crises régionales, en particulier la Syrie et le conflit israélo-palestinien, a annoncé mercredi l'Elysée.



Abdallah II se rend en France dans le cadre d'une tournée qui le mène au Maroc, où il est arrivé mercredi, en Italie et en Tunisie, où il participera au 30e sommet de la Ligue arabe dimanche.



La France bénéficie d'une base aérienne projetée en Jordanie, depuis laquelle des avions de combat opèrent contre le groupe Etat islamique (EI) dans la Syrie voisine, dans le cadre de l'opération Chammal (volet français de l'opération internationale contre le groupe jihadiste).



Les Forces démocratiques syriennes (FDS) ont déclaré samedi la fin "du califat" autoproclamé par l'EI en 2014 sur des territoires en Irak et en Syrie.