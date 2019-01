Crise politique au Venezuela: 13 morts en deux jours

Ces morts, la majorité par arme à feu, ont été enregistrées dans la capitale Caracas aussi bien que dans d'autres régions du pays, a précisé l'Observatoire vénézuélien des conflits sociaux (OVCS), organisation d'opposition au président Nicolas Maduro.



Mercredi, Juan Guaidó, chef du Parlement, l'unique institution contrôlée par l'opposition, s'est déclaré "président par intérim" du pays, devant des milliers de ses partisans à Caracas.



Le Venezuela connaît des manifestations gigantesques à l'appel de l’opposition pour protester contre le second mandat de Maduro qu’elle considère "illégitime" et réclamer le rétablissement de l’ordre constitutionnel.



Outre plusieurs pays du Groupe de Lima, les États-Unis ont également reconnu le président de l’Assemblée nationale en tant que président par intérim.



Le président Nicolás Maduro a annoncé sa décision de rompre les relations diplomatiques et politiques avec le gouvernement américain, l'accusant "d'interventionnisme" et a accordé 72 heures aux diplomates américains pour quitter le pays.