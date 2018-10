Crise en Libye: Le Maroc soutient une solution inter-libyenne sous l’égide de l’ONU (Bourita)

S'exprimant lors d'une conférence de presse conjointe avec l'Envoyé spécial des Nations Unies en Libye, M. Ghassan Salamé, M. Bourita a souligné que "le Maroc soutient une solution formulée par les Libyens" concernant cette crise, et ce, dans le cadre des efforts déployés par l'ONU, en tant qu'unique organe habilité à résoudre ce problème.



"A l'approche d'élections importantes aux niveaux régional et international, le Maroc veille toujours à être à l'écoute des positions et points de vue de l'Envoyé spécial des Nations Unies en Libye", a déclaré le ministre à l'issue de l'entretien qu'il a eu avec M. Salamé.



Le Royaume appuie et valorise tous les efforts de l'envoyé spécial de l'ONU dans un contexte marqué par les difficultés, a-t-il rappelé, relevant qu'un progrès lent, mais fondé sur de solides bases visant à aider le peuple libyen frère, a été enregistré sur certains niveaux.



Compte tenu de la portée maghrébine de cette crise, le Maroc accorde un intérêt particulier à la résolution de ce problème, a poursuivi M. Bourita, mettant en avant la contribution que le Royaume souhaite apporter à la Libye sous l'égide de l'ONU, notamment dans le cadre de l'accord de Skhirat et des différentes propositions formulées aujourd'hui visant à sortir ce pays frère de l'impasse.