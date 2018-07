Création à Tunis de la Commission des instituts de cinéma arabes (AFIC)

Cette nouvelle structure, chargée de publier des recommandations et des propositions de projets et des programmes communs au sujet de la coordination entre les responsables et les professionnels du cinéma, regroupe également le Centre National Tunisien du Cinéma et de l'Image (CNCI), le centre algérien du développement du cinéma, le ministère palestinien de la culture, l'institution du film palestinien, la commission royale jordanienne des films et la fondation du cinéma libanais.



L'AFIC ambitionne d'étudier les possibilités d'une coopération fructueuse dans le secteur public ou privé des pays partenaires dans le cinéma, d'élaborer des plans de réflexion et de prospection sur le cinéma dans les pays partenaires et de soutenir l'échange d'expériences et d'expertises en matière de formation dans le secteur cinématographique, en particulier dans le domaine de la protection du patrimoine cinématographique, la lutte contre le piratage et la protection de la propriété intellectuelle.



Cette nouvelle structure a aussi pour objectif de renforcer la présence des films des pays partenaires dans les festivals et manifestations culturelles dans chacun de ces pays partenaires.



Cette première édition de Manarat rend hommage au cinéma marocain et palestinien à travers la projection de films dont "Wechma" de Hamid Bennani, "Chergui" de Moumen Smihi, "Badis" de Abderrahman Tazi, "Mille mois" de Fawzi Bensaïdi, "Sur la Planche" de Leila Kilani et "Razzia" et "Les chevaux de Dieu" de Nabil Ayouch, ainsi que "Noces en Galilée" de Michel Khleifi, "Leila’s Birthday" de Rashid Masharawi, "Paradise Now" de Hany Abu Assaad et "Le temps qu’il reste" de Elia Suleiman.