Création à Marrakech de l’Union africaine des organisations des métiers du transport et de la logistique

Cette nouvelle structure servira de plateforme basée sur les partenariats stratégiques entre lesdites organisations et le patronat, dans la perspective de bâtir une nouvelle ère de coopération et de synergie d’effort, en vue dynamiser les échanges interafricains.



Le Marocain, Mustapha Chaoûne, membre du bureau exécutif de l’Organisation démocratique du travail (ODT) et secrétaire général national de l’Organisation démocratique des professionnels du Transport (ODPT) a été élu président de l’UAOTL.



Lors de ce congrès, il a été procédé également à l’élection des membres de cette union et à la validation des statuts.



Ce premier congrès continental des organisations représentant les salariés des métiers du transport et de la logistique, dont les travaux se poursuivent jusqu’au 16 mars courant, sera marqué aussi par la création d’un Réseau africain dans la recherche et le développement ainsi que la formation dans les métiers du transport et de la logistique (RARDFMTL).



Cette manifestation revêt "une importance capitale quant à la valorisation des orientations du Royaume en matière de coopération Sud-Sud", ont expliqué les organisateurs, qui se sont fixés comme objectif de dynamiser et d’harmoniser les relations des professionnels du secteur du transport et de la logistique sur le continent africain.



Organisé à l’initiative de l’ODPT en partenariat avec la Fédération du transport et de la logistique (FTL/CGEM), sur le thème "Organisations et Patronats, un partenariat pour un développement durable des métiers du transport et de la logistique du continent africain", ce congrès connait la participation d’une trentaine de pays africains.



Outre les organisations, confédérations et associations patronales et professionnelles, cet événement connait la participation des entreprises et grands groupes opérant en Afrique ainsi que les structures d’appui et les diverses institutions et autorités africaines.



Les thématiques abordés lors de ce congrès se rapportent principalement au "transport et la mobilité", "la formation des professionnels du transport", "l'harmonisation des lois", "le transport collectif", et "le transport et l'environnement".



Au programme de ce congrès figurent aussi quatre ateliers portant sur "les organisations et Patronats, quel partenariat pour un développement durable des métiers du transport et de la logistique du continent africain?", "la mise en œuvre d'un schéma de transport et de la logistique et ses impacts sur les économies des pays de l'Afrique", "l'impact de la formation professionnelle sur l'économie et le capital humain des entreprises du transport et de la logistique", et "Quel avenir pour le transport des personnes en Afrique?".



Ces ateliers seront animés par des experts syndicaux en économie de l'Afrique, des juristes et les représentants du Patronat.



Avec MAP