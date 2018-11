Crash en Indonésie: l'avion de Lion Air n'aurait pas dû être autorisé à voler

L'appareil de Lion Air qui s'est abîmé au large de l'Indonésie fin octobre n'aurait pas dû être autorisé à voler après un problème technique lors du vol précédent, ont estimé mercredi les enquêteurs indonésiens qui pointent une série de défaillances de la compagnie.



Le Boeing 737 Max 8 à destination de Pangkal Pinang avait plongé une dizaine de minutes après avoir décollé de Jakarta le 29 octobre, entraînant dans la mer 189 passagers et membres d'équipage dont aucun n'a survécu.



"Au cours du vol de Denpasar à Jakarta" précédant celui qui a eu une issue fatale, "l'appareil a subi un problème technique mais le pilote a décidé de continuer le vol", a indiqué Nurcahyo Utomo, le responsable de l'agence de sécurité des transports en charge de l'enquête.



"A notre avis, l'avion n'était plus en état de voler et n'aurait pas dû continuer" mais revenir à son point de départ à Denpasar, sur l'île de Bali, a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse.



Dans son rapport d'enquête préliminaire, l'agence indonésienne a souligné que la compagnie aérienne indonésienne à bas coût Lion Air devait renforcer ses mesures de sécurité, soulignant des défaillances techniques et opérationnelles.



Ce rapport publié un mois après le crash n'identifie pas les causes de l'accident - un rapport définitif n'étant pas attendu avant l'année prochaine - mais il fournit un point d'étape sur l'enquête et formule des recommandations.