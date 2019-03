Crash en Ethiopie : de nombreuses victimes engagées pour le développement et l'environnement, dont deux marocains

De nombreux employés de l'ONU et de personnes engagées pour le développement et l'environnement ont trouvé la mort dans le crash dimanche en Ethiopie du Boeing 737 d'Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison Addis Abeba-Nairobi.



Beaucoup devaient participer à l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement, qui s'est ouverte lundi à Nairobi, où se trouve le siège du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue).



Voici ce que l'on sait sur quelques-uns des 157 passagers et membres de l'équipage décédés dans cet accident:



KENYA



Cedric Asiavugwa, étudiant kenyan en droit à l'université de Georgetown à Washington, rentrait au Kenya après le décès d'une proche, selon le site géré par les étudiants de l'université, Georgetown Voice.



Il a oeuvré dans divers domaines liés à la justice sociale en Afrique de l'Est, siégé au conseil d'administration d'une école kenyane pour orphelins du sida, et a été rédacteur en chef de Chiedza, une revue sur les problèmes du Sud. Il a été scolastique (séminariste jésuite) pendant huit ans.



MAROC



Un responsable du ministère marocain de l'Energie et des Mines ainsi qu'un professeur de l'université Hassan II de Casablanca ont trouvé la mort dans le crash en Ethiopie, a indiqué à l'AFP le ministre Aziz Rabbah.



CANADA



D'origine nigériane, Pius Adesanmi était professeur au département d'anglais et directeur de l'institut d'études africaines de l'université Carleton d'Ottawa. Benoit-Antoine Bacon, président et vice-chancelier de l'université, a rendu hommage à une "figure marquante des études africaines et post-coloniales".



Parmi les victimes identifiées par les médias canadiens grâce aux témoignages de leurs proches:



Une jeune mère d'Edmonton (Alberta) d'origine somalienne, Amina Ibrahim Odowaa, et sa fille de 5 ans, Sofiya Faisal Egal Abdulkadir.



Derick Lwugi, un comptable de 53 ans, fondateur d'un groupe rassemblant la communauté kenyane à Calgary (Alberta).



Danielle Moore, 24 ans, une jeune militante écologiste habitant Winnipeg (Manitoba), qui s'était réjouie sur Facebook d'avoir été invitée à l'Assemblée de l'ONU pour l'environnement.



Peter deMarsh, président de l'International family forestry alliance (IFFA), une organisation qui dit représenter 25 millions de propriétaires de forêts dans le monde et milite pour la durabilité.



Jessica Hyba, du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), selon Radio Canada citant ses amis sur Facebook.



EUROPE



FRANCE



Neuf Français sont morts dans l'accident, selon le ministère des Affaires étrangères, qui ne communique "aucune information à caractère personnel (...) par souci de protéger la vie privée des victimes et de leurs proches".



ITALIE



Sebastiano Tusa, 66 ans, archéologue marin réputé, conseiller aux affaires culturelles de la région Sicile dont il est originaire. Il était en route pour le compte de l'Unesco pour Nairobi, où il devait participer à un projet de recherche archéologique en mer. Il avait retrouvé plusieurs statues au large de la Sicile, et une bouteille de vin de plus de mille ans d'âge qui l'avait rendu célèbre à Vinitaly, grand rendez-vous du monde du vin à Vérone.



Virginia Chimenti, 26 ans, originaire de Rome, travaillait pour le Programme alimentaire mondial (PAM), comme Maria Pilar Buzzetti, 30 ans, et Rosemary Bundi, Italienne d'origine africaine.



Carlo Spini et sa femme Gabriella Vigiani, respectivement âgés de 75 et 74 ans, retraités, étaient engagés dans une ONG d'aide à l'Afrique, Africa Tremila, que Carlo Spini présidait. Matteo Ravasio, comptable de 52 ans, était aussi engagé avec Africa Tremila.



Paolo Dieci, 58 ans, coopérant italien, présidait le Comité international pour le développement des peuples et le réseau Link 2014, regroupant 14 ONG italiennes, et se rendait souvent en Ethiopie. Il avait adopté une fille d'origine éthiopienne.



ESPAGNE



Parmi les deux victimes espagnoles figure une jeune femme de 32 ans, coopérante d'une ONG en Ethiopie. Pilar Martínez Docampo était originaire de la petite ville de Cangas do Morrazo (Galice, nord-ouest) qui "a décrété trois jours de deuil", selon le cabinet du maire de la ville.



SLOVAQUIE



Le député slovaque Anton Hrnko, vice-président du Parti national slovaque, a perdu sa famille. "C'est avec une infinie tristesse que j'annonce que ma chère épouse, Blanka, mon fils Martin et ma fille Michala ont péri dans la tragédie aérienne à Addis Abeba ce matin", a-t-il écrit sur Facebook.



AUTRICHE



Trois médecins autrichiens d'une trentaine d'années étaient à bord de l'avion. "Ils se rendaient à Zanzibar pour apporter leur aide", a indiqué la ministre autrichienne des Affaires étrangères Karin Kneissl sur Twitter.



ALLEMAGNE



Une jeune allemande, Anne-Katrin Feigl, travaillant pour l'Organisation internationale pour les migrations, était en route pour suivre une formation à Nairobi, a annoncé l'OIM.



SERBIE



Le Serbe Djordje Vdovic, 54 ans, qui travaillait pour le PAM, est décédé dans le crash, selon le quotidien Blic, citant sa soeur.



RUSSIE



La banque russe Sberbank a confirmé la mort de deux de ses employés, un couple marié, Ekaterina et Alexander Polyakov, "partis en Afrique pour des vacances tragiquement interrompues".



IRLANDE



Michael Ryan, un ingénieur irlandais, travaillait pour le PAM.



ROYAUME-UNI



Joanna Toole, 36 ans, travaillait pour l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), selon les médias.



Joseph Waithaka, 55 ans, à la double nationalité britannique et kényane, avait travaillé dans un service de probation en Angleterre, avant de rentrer au Kenya en 2015. Un homme "généreux" qui "a aidé beaucoup de personnes", a témoigné son fils Ben Kuria au Hull Daily Mail.



NORVEGE



La Croix-Rouge norvégienne a déploré la disparition d'une employée, une Norvégienne de 28 ans, Karoline Aadland.



Une trentenaire franco-britannique, Sarah Auffret, qui travaillait à Tromsø (nord de la Norvège) pour l'Association des opérateurs de croisières dans l'Arctique (AECO), se rendait à Nairobi pour discuter du nettoyage des océans, selon l'AECO.