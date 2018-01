Crash d'un hélicoptère militaire russe en Syrie: deux morts

Un hélicoptère militaire russe s'est écrasé en Syrie à la veille du Nouvel An, tuant les deux pilotes, en raison d'un problème technique, a annoncé mercredi le ministère russe de la Défense.



Le Mi-24 faisait route vers Hama dans le nord-ouest de la Syrie et aucun coup de feu n'a été tiré depuis le sol, selon le ministère cité par des agences. "Les deux pilotes sont morts lors d'un atterrissage en catastrophe à 15 km de la base aérienne", indique le ministère précisant qu'un technicien a été blessé et transféré sur une autre base aérienne pour être soigné. (afp)