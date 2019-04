Crash d’un hélicoptère des Forces Armées Royales dans le Sud du Maroc

Un hélicoptère des Forces Armées Royales (FAR) s’est écrasé, vendredi dans la région de Tichla, dans le Sud du Royaume, faisant deux morts parmi les membres de l’équipage, apprend-on de source militaire.



Il s’agit d’un officier pilote et d'un sous-officier mécanicien, précise-t-on de même source, ajoutant que l’accident a fait également un blessé léger parmi l’équipage de l’appareil.



Une enquête technique est en cours pour déterminer les causes du crash, souligne-t-on.