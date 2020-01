Crash d'un boeing en Iran: L'Ukraine confirme qu'il n'y a aucun survivant

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé que tous les passagers et l'équipage du Boeing 737 de la compagnie Ukraine International Airlines qui s'est écrasé mercredi matin peu après son décollage de Téhéran "sont morts.



"Selon les données préliminaires, tous les passagers et membres d'équipage sont morts", a écrit Zelensky sur sa page Facebook, regrettant une "terrible nouvelle".



Environ 170 personnes ont été tuées dans le crash du Boeing 737 qui s'est écrasé peu après avoir décollé de Téhéran en direction de Kiev, ont annoncé les médias iraniens.



Citant un porte-parole de l'aéroport international de Téhéran, l'agence de presse officielle iranienne Irna a indiqué qu'il y avait 176 personnes à bord: 167 passagers et 9 membres de l'équipage.



Selon les premiers éléments émergeant dans les médias iraniens, l'avion s'est écrasé sur le territoire de la ville de Chahriar, à l'ouest de la métropole de Téhéran. Il aurait pris feu.