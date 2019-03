Crash d'un Boeing d'Ethiopian Airlines: neuf Français décédés, selon un nouveau bilan

Neuf Français sont morts dimanche dans le crash d'un Boeing 737 de la compagnie aérienne Ethiopian Airlines qui effectuait la liaison entre Addis Abeba, en Ethiopie, et Nairobi, au Kenya, a annoncé dimanche la porte-parole du ministère des Affaires étrangères.



"Un nouveau bilan porte à neuf le nombre de victimes françaises de l'accident aérien", a indiqué à l'AFP Agnès von der Mühll, après un crash qui a fait au total 157 morts de 32 nationalités différentes.



La compagnie aérienne avait fait état, elle, de la mort de sept Français et le président Emmanuel Macron avait déploré dans un tweet la mort de "plusieurs" ressortissants français.



Le ministère des Affaires étrangères a précisé que son centre de crise et de soutien était "en contact avec (les) familles" des victimes et qu'il avait ouvert une cellule de crise (joignable au 01.43.17.51.00).