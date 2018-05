Crash à La Havane: L'avion comptait 110 personnes à son bord

Le Boeing opéré par Cubana, qui devait assurer la liaison La Havane-Holguin, transportait 104 passagers et six membres d'équipage mexicains, dont deux commandants, trois hôtesses et un technicien, a précisé la société mexicaine Global Air, également connue sous le nom de Aerolineas Damojh.



Les autorités cubaines n'ont pas encore fait savoir si des étrangers figuraient parmi les passagers, mais certains médias d'Etat ont indiqué que la majorité d'entre eux étaient cubains. Seules trois femmes ont survécu et sont soignées, dans un état grave, dans un hôpital local, selon la télévision publique cubaine.



Une quatrième victime avait été admise à l'hôpital mais elle était décédée en raison d'importantes brûlures et contusions, selon des sources médicales.



Dans une déclaration à la presse, le président cubain, Miguel Diaz-Canel a présenté, au nom du gouvernement, ses condoléances aux familles des victimes, faisant part de la création d'une commission pour enquêter sur cette catastrophe aérienne.



L'incendie, qui s'est déclaré après l'accident, a été éteint et les équipes de secours ont entamé leur travail d'identification des corps, a ajouté le chef de l'Etat. L'avion est tombé peu après son décollage à 12H08 heure locale (16H08 GMT), s'écrasant sur un champ de culture de patates douces, proche de l'aéroport de La Havane.



Le dernier crash survenu à Cuba date d'avril 2017, lorsqu'un avion de transport des Forces armées s'était écrasé avec huit hommes à bord dans une région montagneuse de l'ouest du pays.



En 2010, un ATR-72 de la compagnie cubaine Aerocaribbean reliant Santiago à La Havane s'était écrasé dans le centre de l'île, provoquant la mort de 68 personnes, dont 28 étrangers.