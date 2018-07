Coupe du monde : la France se qualifie en demi-finales

Grâce à des buts de Raphaël Varane et Antoine Griezmann, la France a battu l'Uruguay, vendredi, en quarts de finale de la Coupe du monde (2-0). Elle affrontera le Brésil ou la Belgique en demi-finales.



Deux buts marqués, zéro encaissés et une impression générale de maîtrise sur l'ensemble de la rencontre : la France s'est qualifiée vendredi en demi-finales de la Coupe du monde en dominant l'Uruguay à Nijni-Novgorod (2-0).



Tout laissait augurer d'un match fermé, verrouillé par une défense uruguayenne hermétique (un seul but encaissé en Russie avant ce quart de finale). Ce fut relativement le cas lors de la première période, jusqu'à ce coup franc excentré d'Antoine Griezmann et cette tête croisée de Raphaël Varane (1-0, 40e). Avant la pause, Hugo Lloris a permis aux siens de garder l'avantage avec un superbe arrêt sur une tête de Martin Caceres.



Au retour des vestiaires, les hommes d'Oscar Tabarez ont tenté de se livrer davantage pour recoller au score. Mais sur une incursion bleue dans le camp uruguayen et une frappe sans grand danger d'Antoine Griezmann, Fernando Muslera et la Celeste ont craqué (2-0, 61e). Tout en gestion, les Bleus ont ensuite su ensuite repousser les assauts uruguayens pour valider leur ticket en demi-finales, qu'ils disputeront face au Brésil ou à la Belgique, mardi, à 20 heures.