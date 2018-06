Coupe du monde : l'Arabie saoudite bat l'Egypte sur le fil dans un match sans enjeu (2-1)

L'Arabie saoudite a battu l'Egypte en inscrivant un but à la dernière minute, lundi à Volgograd (2-1). L'Egypte termine donc à la dernière place du groupe A.



L'Egypte, malgré le deuxième but dans ce tournoi de sa star Mohamed Salah, a terminé son troisième Mondial sans victoire, sur une défaite.



Le gardien Essam El-Hadary, devenu à 45 ans le joueur le plus âgé à disputer un Mondial, a arrêté un penalty pour fêter ce record mais n'a pu en stopper un second.