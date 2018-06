Coupe du monde 2026: Entretien téléphonique du roi Mohammed VI avec l'émir du Qatar

Le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique ce mercredi soir avec Cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani, émir de Qatar, indique un communiqué du Cabinet Royal .



Le Qatar a fait partie des pays qui ont voté en faveur de la candidature marocaine lors du vote de désignation du pays organisateur du mondial 2026 qui s’est tenu ce jour à Moscou , précise le communiqué .



Au cours de cet entretien téléphonique Cheikh Tamim a informé le Souverain du plein soutien du Qatar au Maroc dans le cas où le Royaume présente sa candidature à l’organisation du Mondial 2030, note la même source.



Contrairement à l'Arabie saoudite qui a voté en faveur de la candidature United 2026, le Qatar a fermement soutenu le Maroc lors de la désignation du pays hôte de la Coupe du monde 2026.



Le vote saoudien a surpris le Maroc qui s' attendait à un soutien fort des pays arabes à leur tête l'Arabie saoudite.



Ce geste inamicale et incompréhensible de la part d'un pays frère et allié étonne et interroge. Certains observateurs estiment que l'Arabie saoudite n'a pas digéré la position de neutralité observée par le Royaume concernant la crise entre le Qatar et ses voisins.