Coupe du Trône de saut d'obstacles-Maroc: L’équipe de la Garde royale remporte la 6è édition

L’équipe de la Garde royale a remporté, dimanche au Royal Complexe des sports équestres et Tbourida de Dar Es-Salam à Rabat, la 6è édition de la Coupe du Trône de saut d’obstacles.



Composée du Lieutenant Said Nassiry, du Commandant Adil Azzi, de l’élève officier Saad Jabri et du colonel Zacaria Boubouh, l’équipe de la Garde royale s’est adjugé le premier titre de son histoire, en finissant avec un total de 6 points.



Elle a devancé Les étriers de Casablanca A (12 points), qui a cédé sa couronne, alors que le RCE du Détroit (16 points) a terminé à la 3è place.



Organisée par le Fédération royale marocaine des sports équestres (FRMSE), sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition a rassemblé les 15 meilleurs clubs et les plus éminents cavaliers marocains.



Au terme des demi-finales, seulement huit clubs ont validé leur billet pour la finale de cette édition.