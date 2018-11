Coupe du Trône de football 2017-2018: la Renaissance de Berkane sacrée, en battant aux tirs au but le Wydad de Fès

La Renaissance de Berkane (RSB) a remporté la Coupe du Trône de football 2017-2018, la toute première de son histoire, en battant en finale le Wydad de Fès (WAF) aux tirs au but (3-2), dimanche au Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat.



Le temps réglementaire et des prolongations de cette finale, présidée par SAR le Prince Moulay Rachid, s'est soldé par le score de 2 buts partout.



La RSB a ouvert le score à la 57è minute du jeu par Mohammed Farhane. La réponse fassie n'a tardé que 3 minutes, avec l'égalisation par le biais du capitaine Aly Diouf Mamadou. Omar Jerrari va doubler la mise pour les représentas de la capitale spirituelle, en transformant un beau coup franc à la 77è minute du jeu. Une avance que le WAF n'a pas réussi à maintenir, puisque Laarbi Naji va remettre les pendules à l'heure à la dernière minute du temps réglementaire.



Au cours des prolongations, la donne n'a pas changé, obligeant les deux équipes à se départager aux tirs but qui ont finalement souri à la RSB.



Il s'agit du premier titre de la RSB, après les échecs de 1987 face au Kawkab (0-4) et de 2014 face au FUS de Rabat (0-2).