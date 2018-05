Coupe du Trône de basket-ball 2017-2018 (messieurs): 11è titre, le 5è consécutif pour l'AS Salé aux dépens du Moghreb de Fès (87-59)

L' AS Salé a remporté la Coupe du Trône hommes pour la 11è fois de sa carrière, la 5è consécutive, après avoir écrasé le Moghreb de Fès (87-59), dans la nuit de lundi à mardi à la Salle Couverte Ziaten de Tanger.



Les Slawis s'étaient qualifiés pour la finale, en battant le WAC (79-64), alors que le MAS avait pris le dessus sur l'Ittihad de Tanger (75-63). Il s'agit du 11è titre de l'AS Salé, après les sacres en 2005, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016 et 2017. Chez les dames, le Chabab Rif d'Al Hoceima a conservé son titre, en venant à bout du CODM de Meknès sur un score serré (48-43), lundi soir à la même Salle.



Sur leur chemin vers la finale, les désormais double tenantes du titre avaient écarté l'AS FAR (68-59), alors que le CODM s'était défait du Kawkab de Marrakech (54-37).