Coupe du Monde 2026: Le Conseil de la Fifa valide la candidature du Maroc pour le vote final

Dans un communiqué, la Fifa indique que son Conseil, composé de 35 membres, a approuvé le rapport publié par la Task Force et a retenu les deux candidatures, celle des fédérations de football du Canada, des États-Unis et du Mexique d’une part, et celle de la Fédération Royale Marocaine de Football, d'autre part, pour les soumettre au vote du congrès mercredi à Moscou.



Le dossier du Maroc avait obtenu une note globale de 2,7 sur 5, celle du trio USA/Canada/Mexique recevant la note de 4 sur 5, selon le rapport de la Task Force de l'instance du football internationale.



Le dossier de candidature vainqueur sera désigné par les 211 fédérations membres de la Fifa, à l'exception des fédérations candidates, le 13 juin à Moscou, lors du Congrès de l'instance, à la veille de l'ouverture du Mondial russe.



Le Maroc a besoin de 104 voix des 207 éligibles au vote, sachant que le continent africain dispose à lui seul de 53 voix.