Coupe de la confédération africaine : Match nul (1-1) du Raja de Casablanca face au FC Nouadhibou

Les verts ont pris l'avantage grâce à une réalisation de Mohamed Khaldan à la 70è minute avant que Samba n'égalise pour les mauritaniens neuf minutes plus tard.



Le match retour est prévu le 17 mars prochain en Mauritanie.



L'autre représentant du football marocain dans cette compétition, la Renaissance de Berkane, s’est imposée à domicile face au Club africain tunisien par 3 buts à 1.



Mohamed Aziz a ouvert le score pour locaux à la 23è minute du jeu, avant que le Togolais Fo-Doh Laba Kodjo ne double la mise sept minutes plus tard. Lahcen Akhmiss a permis à Berkane de prendre le large à 15 minute de la fin en inscrivant un troisième but.



Côté tunisien, c'est Saber Kahlifa qui a réduit le score en toute fin de match en transformant un pénalty (90è+2).



MAP