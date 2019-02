Coupe de la Confédération africaine: le Hassania d'Agadir et le Raja de Casablanca se quittent sur un nul (1-1)

Le Hassania d’Agadir et le Raja de Casablanca ont fait match nul (1-1), dimanche soir en match de la première journée (groupe A) de la Coupe de la Confédération africaine de football, disputé au Grand stade de la Capitale de Souss.



Les Verts ont ouvert le score par Mohsine Iajour (55è), avant qu’El Mehdi Oubilla (63è) n’égalise pour le Hassania.



En match comptant pour la même journée, l’autre club marocain, la Renaissance de Berkane et l'Association sportive Otoho D’oyo du Congo se sont quittées sur le même score.



Cabwey Mèrêves Kivutuka avait ouvert le score pour les locaux à la 40è minute du jeu, alors que Mohamed Aziz avait attendu un corner à la 89è minute pour chiper le point du nul.



Le score aurait pu être plus lourd si Bakr El Helali n’avait pas raté deux penaltys, le premier à la 44è minute et le second à trois minutes de la fin du temps réglementaire de la rencontre.



Lors de la deuxième journée (13 février), le Raja accueillera l'AS Otoho D’oyo, alors que la RSB affrontera à domicile le HUSA dans un duel 100% marocain.