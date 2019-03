Coupe de la Confédération africaine (Gr.A/6è journée): Le HUSA accompagne la RSB en quart, le Raja cède très tôt sa couronne

Le Hassania d'Agadir a décroché le deuxième billet qualificatif en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine de football, après sa victoire lors de la 6è et dernière journée au Stade Adrar face à la Renaissance de Berkane, déjà qualifiée, par 1 but 0.



L’unique réalisation des Soussis a été inscrite par Youssef Alfahli à la 26è minute du jeu.



Cette victoire permet au HUSA de s’installer à la deuxième place avec 8 points, 3 longueurs derrière la RSB et une devant le Raja de Casablanca qui a cédé sa couronne, malgré sa victoire (4-1) face l'AS Otoho Doyo du Congo.



Les buts des Verts ont été l’œuvre de Mahmoud Benhalib (41è), Sanad Al Warfaly (44è), Ayoub Nanah (64è) et Mohsine Iajour (87è). Dimitri Bissiki avait réduit le score pour l'AS Otoho.



La Renaissance de Berkane s'était qualifiée dès la 5è journée, après sa victoire sur les mêmes Congolais (3-0).