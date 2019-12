Coupe de la CAF : Victoire du Hassania d'Agadir face au club nigérian Enyimba FC (2-0)

Le Hassania d'Agadir (HUSA) s'est imposé à domicile face au club nigérian Enyimba FC (2-0), au terme d'un match comptant pour la première journée du Groupe D de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), disputé dimanche soir au stade Adrar à Agadir.



Dès le quart d'heure de jeu, les Gadiris ont ouvert la marque sur un but de Karim El Berkaoui (14è) avant que son coéquipier sénégalais Malik Cissé ne double la mise cinq minute plus tard (19è).



De retour des vestiaires, les hommes de M'hamed Fakhir ont su gérer la seconde période et réussi à conserver leur avantage face aux Nigérians jusqu'au bout du sifflet final.



Au terme de cette première journée, le HUSA est leader du groupe D avec trois points, suivi de San Pedro (Côte d'Ivoire) et du Paradou AC (Algérie) qui se sont partagés les points (1 point chacun) plus tôt dans la journée au terme d'un match nul (0-0). Pour sa part, Enyimba FC est lanterne rouge après cette défaite avec zéro point. Lors de la deuxième journée qui se disputera dimanche prochain, le club d'Agadir sera en déplacement en Algérie pour croiser le fer avec le Paradou AC.