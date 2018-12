Coupe de la CAF (16emes de finale bis) : Le Raja Casablanca face à African Stars (Namibie), l'Ittihad Tanger affronte le Zamalek (Egypte)

Le tirage au sort des 16emes de finale bis de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2018-2019, effectué vendredi au Caire, a placé le Club du Raja Casablanca face à African Stars (Namibie) et l'Ittihad Tanger contre Zamalek (Egypte).



La Renaissance Sportive de Berkane affrontera les Sénégalais de Jaraaf, alors que le Hasania Agadir rencontrera Jimma Aba Jifar (Ethiopie).



Cinq clubs marocains sont engagés dans les deux compétitions de la CAF, à savoir le Wydad de Casablanca en Ligue des Champions, et le Hasania Agadir, le Raja Casablanca, la Renaissance Berkane et l'Ittihad Tanger en Coupe de la CAF.