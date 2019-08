Coupe de Tunisie: Le CS Sfaxien remporte le titre aux dépens de l'ES Sahel au tirs au but (5-4)

Le CS Sfaxien a remporté la coupe de Tunisie de football 2018-2019 en battant l'ES Sahel aux tirs au but (5-4), en finale disputée samedi soir au stade de Radès.



Au terme du temps réglementaire et des prolongations, les deux équipes n'ont pu se départager (0-0).



C'est le 5e sacre de la formation sudiste après les titres remportés en 1971, 1995, 2004 et 2009. Le CS Sfaxien a pris sa revanche sur la formation étoilée qui a remporté les éditions 2012 et 2014.