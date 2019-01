Coupe de France: Marseille éliminé par une équipe de 4ème division

Marseille a signé une mauvaise entame de la 2ème partie de saison, en se faisant battre 0-2, samedi en 32e de finale de la Coupe de France par Andrézieux, une équipe de National 2, la 4e division. Les deux buts de la rencontre ont été inscrits par Bryan Ngwabije (17e) et Florian Milla (2-0, 83e).



Sortie en Ligue Europa et en Coupe de la Ligue, l'OM, seulement 6e en Ligue 1, n'avait plus que la Coupe de France pour sauver sa saison. L'OM, qui vient de conclure son 7e match sans victoire toutes compétitions confondues, rejoint les autres pensionnaires de L1 déjà sortis de la Coupe de France: Nîmes, Angers et Montpellier.



Pourtant, le match se disputait dans le stade de Saint-Etienne, soit un environnement totalement professionnel auquel les Phocéens sont forcément habitués contrairement à leurs adversaires, 6es dans leur groupe de N2.



"C'est un cauchemar. On doit faire preuve d'autres valeurs, d'un peu de fierté, d'un peu d'orgueil surtout, choses que je n'ai pas vues. C'est effectivement une grande déception, une très piètre soirée", a fustigé le président marseillais Jacques-Henri Eyraud.



Par ailleurs, la situation devient très inconfortable pour l'entraîneur marseillais Rudi Garcia. "C'est inadmissible. Bravo à Andrézieux qui, je le rappelle, évolue en N2. Elle a montré ce qu'est une équipe qui en voulait, qui se battait ensemble. C'est ce qui nous a manqué fortement", a constaté l'entraîneur Rudi Garcia.