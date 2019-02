Coupe de France: Le Paris SG en demi-finales

Le Paris SG, quadruple tenant de la Coupe de France de football, s'est qualifié pour les demi-finales de l'édition 2018-19 en battant Dijon 3-0 (mi-temps: 2-0) grâce à un doublé d'Angel Di Maria et un but de Thomas Meunier.



Mercredi, Rennes recevra Orléans, seul rescapé de la L2, tandis que Lyon accueillera Caen au Parc OL. Le dernier quart de finale entre Vitré (D4) et Nantes aura lieu à Laval, mercredi 6 mars.



Le tirage au sort des demi-finales aura lieu le jeudi 28 février.







Mardi:



Paris SG - Dijon 3-0



Buts



Paris SG: Di Maria (8, 28), Meunier (76)







Mercredi (en GMT):



(17h30) Rennes - Orléans (D2)



(20h00) Lyon - Caen







Mercredi 6 mars:



(17h30) Vitré (D4) - Nantes, à Laval