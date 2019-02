Les Qataris ont pris les devants en première période grâce à Ali Almoez (12e) et Abdulaziz Hatim (27e). Les Japonais ont repris espoir en seconde période sur un but de Takumi Minamino (69e) mais Akram Afif a plié l'affaire sur pénalty, à dix minutes de la fin. Le Qatar accueille dans trois ans et demi la Coupe du Monde de la discipline.