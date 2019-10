Coupe arabe Mohammed VI : le tirage au sort des huitièmes accouche d'affiches alléchantes (déclarations)

Le tirage au sort des huitièmes de finale de la Coupe arabe Mohammed VI des clubs champions de football, qui s'est déroulé samedi à Riyad, a accouché d'affiches alléchantes, notamment le derby casablancais entre le Raja et le Wydad.



Les huitièmes de finale de cette prestigieuse compétition réservent également un grand duel maghrébin opposant l’Olympique Club de Safi et le champion en titre de la Ligue des champions de la CAF, l’Espérance de Tunis.



Dans une déclaration à la MAP, Moahmed Talal, membre du Comité directeur du Wydad, a souligné que "le tirage au sort a été peu clément pour le Raja et le Wydad", qualifiant ce derby casablancais d’"une finale avant la lettre".



"Ce n'est jamais facile de jouer sur quatre fronts en une seule saison, cela exige une bonne préparation et une disponibilité de joueurs professionnels", a-t-il reconnu, ajoutant que "l’équipe des Rouge et Blanc ne prennent pas part à cette compétition pour la simple participation mais pour remporter la Coupe".



Dans une déclaration similaire, l’ancien président du Raja, Abdeslam Hanat, a dit que le tirage au sort s’est déroulé dans des conditions normales, notant que "le Raja avait pour espoir d’affronter le Wydad à un stade plus avancé de la compétition".



"La formation du Raja s’est préparée pour affronter n’importe quelle équipe en lice dans cette compétition", a-t-il enchainé, soulignant que "l’objectif du Raja est d’atteindre la phase finale de la coupe et pourquoi pas le prestigieux trophée".



Pour sa part, le président de l’Olympique Club de Safi, Anouar Dbira, a déclaré que le tirage au sort des huitièmes de finale a réservé des duels alléchants, notamment le derby casablancais et le choc OS Safi-Espérance.



M. Dbira a, en outre, reconnu que la confrontation de son équipe face à l’Espérance de Tunis sera "très difficile", rappelant que l’équipe tunisienne a décroché les deux dernières éditions de la Ligue des champions de la CAF.



Au terme du tirage, la formation iraquienne Al-Qowa Al-Jawiya a hérité de l’équipe algérienne Mouloudia club d’Alger, tandis que l’Ittihad Alexandrie d’Égypte défiera Al Muharraq Club du Bahreïn.



Le tirage au sort a également donné lieu à un autre match indécis entre le Onze saoudien Al Shabab et le club jordanien Al-Ordon. L’équipe égyptienne Ismaily affrontera le club émirati Al Jazirah alors que l’autre représentant des Émirats arabes unis, Al Wassl, s’opposera à Al Ittihad de l’Arabie Saoudite.



Le vainqueur du trophée empochera une enveloppe de 6 millions de dollars, alors que le finaliste décrochera 2,5 millions de dollars. Les matches des huitièmes de finale se disputeront en aller/retour. Les dates n’ont toutefois pas encore été communiquées.