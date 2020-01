Coupe Mohammed VI : Le Raja de Casablanca s'impose face au Moulidia d’Alger par 2-1

Le Raja de Casablanca s’est imposé samedi face au Mouloudia d’Alger lors d’un match disputé au stade Mustapha Chaker de Blida (50 KM au sud d’Alger) et comptant pour le quart de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs.



Le premier but de cette rencontre, officiée par l’arbitre émirati Adel Noqbi, a été marqué à la 28è minute par l’Algérien Sami Frioui. Quant aux deux buts des verts, ils ont été inscrits par le biais de Mohsine Metouali (59e) et le Congolais Ben Malango (83e).



Le match retour sera disputé le 9 février prochain au complexe Mohammed V à Casablanca.