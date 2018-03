Coup de froid sur la moitié nord de la France ce week-end

Une masse d'air froid venue de Finlande et du nord-ouest de la Russie va faire baisser brutalement samedi le thermomètre, qui devrait atteindre son plus bas lundi (-3° de minimale au nord). Cela s'accompagnera d'une perturbation et de vent, avec parfois un peu de neige en plaine. Les températures devraient ensuite remonter doucement durant la semaine, pour retrouver des normales de saison à l'approche du week-end prochain.



Il fera froid dès ce samedi du côté de la frontière belge et du nord-est. Lille, où 13°C était relevé vendredi après-midi, devrait perdre 11°C en 24 heures: 2°C sont prévus samedi après-midi. Strasbourg passera de 14 à 6. Dimanche le froid gagnera une grande moitié nord, avec des gelées le matin (-2 à Metz, Nancy, Strasbourg, -3 à Lille). Paris, à 13°C de maximale vendredi, passera à 8°C samedi, puis 4°C dimanche. Les minimales tomberont à 0°C intra-muros, -1°C en banlieue.



Lundi et mardi le mercure pourra chuter jusqu'à -5 ou -6 localement sur cette large portion du pays. Avec des maximales dimanche de 4°C au nord, 10°C au sud, et lundi de 4°C au nord et 9° au sud, le pays sera ainsi bien en-dessous des normales de saison (13 au nord, 16 au sud), note le prévisionniste Frédéric Nathan. Le vent devrait en outre accentuer la faiblesse des températures ressenties.



"Mais on est encore très loin des records" de froid, nuance M. Nathan. En mars "cela arrive assez régulièrement, même si on commençait à s'habituer à la douceur puisque début mars a été plutôt au-dessus de la moyenne" de saison.



Côté précipitations, une perturbation allant de l'embouchure de la Seine aux Alpes, devrait donner des pluies "pas très fortes", et un peu de neige sur les reliefs du Jura à partir de 900 m. Il y aura aussi "quelques flocons", en plaine, vers les frontières belge et luxembourgeoise (1 à 3 cm voire localement 5). Paris sera "à la limite" et ne devrait pas voir tomber "grand-chose", selon M. Nathan. L'ouest et le sud-ouest auront droit pour leur part à des averses de pluie.



Atlasinfo avec afp