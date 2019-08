Coup d'envoi à Taroudant de la 3è édition du festival des amandes d’Ighrem

Cette manifestation à la fois économique, sociale et culturelle, qui se poursuivra jusqu'au 18 courant, est marquée par l'organisation d'une exposition des produits de terroir, notamment les amandes, l'argan, le safran ainsi que les plantes aromatiques et médicinales.



L'organisation de cet événement s'inscrit dans le cadre des efforts consentis par les différents acteurs, en vue de valoriser les amandes, produit majeur de la région montagneuse d'Ighrem. Environ 3000 hectares, répartis sur 15 communes territoriales, sont destinés à la plantation des amandiers pour une main d’œuvre de 2000 personnes.



En vue d'assurer la valorisation effective de ce produit agricole, le coup d'envoi a été donné, en décembre dernier, à la réalisation du projet "Dar Ellouz" à Ighrem, pour une enveloppe budgétaire de 1,950 million de dirhams (MDH), dont la contribution de l'Initiative nationale pour le développement humain (INDH) s'élève à un million de dirhams, la direction provinciale de l'agriculture (600.000DH), et l'agence de développement social (350.000DH).



Parallèlement à cet événement, le gouverneur de la province de Taroudant, Lahoucine Amzal a effectué une visite au terrain destiné à l'implantation de 3000 hectares d'amandiers, pour une enveloppe de 130 MDH, financée par le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime. Dans la même commune, M.Amzal s'est enquis de l'état d'avancement de la réalisation d'un nombre de projets de développement portant sur la plantation d'oliviers sur une surperficie de 2200 hectares, répartis sur 6 communes territoriales pour un budget de 110MDH, la construction d'un complexe socio-sportif de proximité (5,5MDH), la mise à niveau d'un terrain de football (5,4MDH), ainsi que la réalisation d'une maison de jeunesse pour 2,2MDH.



Par ailleurs, le gouverneur a procédé à l'inauguration d'un projet d'approvisionnement en eau potable au niveau de la commune de Bounrar, au profit de 2654 habitants de 13 douars.



Le projet est financé par l'Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable-Branche Eau, en partenariat avec la commune et l'association des habitants bénéficiaires et ce, pour un montant global de 8,92MDH.