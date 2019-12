Coup d'envoi à Paris des travaux de la 14ème RHN France-Maroc

Les travaux de la 14ème Rencontre de Haut niveau France-Maroc se sont ouverts, jeudi à Matignon, sous la coprésidence des chefs du gouvernement, Saâd Dine El Otmani et Édouard Philippe.



France-Maroc: "un lien unique"



A 11 heures, le Premier ministre marocain est arrivé à Matignon pour un entretien bilatéral avec son homologue français, Edouard Philippe, suivi d’une réunion plénière de la RHN avec les ministres français et marocains, ainsi que les deux ambassadeurs de France et du Maroc, Hélène Le Gal et Chakib Benmoussa.



Cet entretien bilatéral est l’occasion pour les deux chefs de gouvernement de réaffirmer « le lien unique et particulier » entre la France et le Maroc, comme l’avait qualifié Edouard Philippe lors de la 13ème RHN à Rabat en novembre 2017.



« Le lien entre la France et le Maroc est un lien unique et particulier. Il a été marqué par l’histoire et façonné par les figures centrales de notre histoire commune », avait-il déclaré à Rabat, mettant l’accent sur « la force du partenariat qui unit la France et le Maroc » dans différents domaines politique, économique, sécuritaire, lutte contre le terrorisme, dérèglement climatique, gestion des flux migratoires, éducation, culture, sport, etc.



A l’issue de la réunion plénière, des conventions seront signées. Suivront une conférence de presse des deux Premiers ministres et un déjeuner de travail.



La RHN se poursuivra dans l’après-midi de jeudi par le Forum économique, organisé par les patronats des deux pays, CGEM et Medef, à la Station F sous le thème « France-Maroc : Innovons ensemble pour un nouvel élan économique et social ».



Ce forum de haut niveau sera consacré aux communautés d'affaires française et marocaine et réunira plus de 300 chefs d'entreprises des deux pays, des membres des gouvernements français et marocain et des institutions animant la relation bilatérale.



La France et le Maroc ont des relations économiques privilégiées : la France est le 1er investisseur étranger (900 filiales) et le 2ème partenaire commercial du Maroc.



Cette RHN connaît la participation d'une importante délégation officielle française et marocaine.



Côté marocain, la délégation est composée du ministre de la Justice, Mohamed Benabdelkader, du Secrétaire général du gouvernement, Mohamed Hajoui, du ministre de l'Économie, des Finances et de la Réforme de l'administration, Mohamed Benchaaboun, du ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi et du ministre de l'Industrie, de l'investissement, du commerce et de l'économie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy.



Cette délégation comprend également le ministre de l’Équipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, la ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme, de l'habitat et de la politique de la ville, Nezha Bouchareb, le ministre de l’Énergie, des mines et de l'environnement, Aziz Rebbah, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Mohcine Jazouli et l'Ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa.



Côté français, la délégation regroupe notamment la ministre de la Justice, Garde des sceaux, Nicole Belloubet, le Secrétaire Général du gouvernement, Marc Guillaume, le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation Frédérique Vidal, le ministre de l'Education et de la Jeunesse, Michel Blanquer, la ministre de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales, Jacqueline Gourault, le Secrétaire d'Etat chargé des Transports, Jean Baptiste Djebbari, le Secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-baptiste Lemoyne, et l'Ambassadrice de France au Maroc Hélène Le Gal.



La première Rencontre de Haut Niveau s'est tenue à Rabat en décembre 1997. Depuis, 13 sessions se sont succédé alternativement au Maroc et en France, s’articulant généralement autour d’une thématique préalablement définie, qui répond aux aspirations de partenariat concerté entre les deux capitales.



La dernière en date s’est tenue à Rabat les 15 et 16 novembre 2017, sous la présidence du Chef de gouvernement, Saad Eddine El-Othmani et du Premier ministre français, Edouard Philippe, avec la participation de plusieurs ministres des deux gouvernements.



Cette RHN avait vu la signature de vingt-quatre accords bilatéraux dans les domaines de la jeunesse, des transports, de l’innovation, de la réforme de l’Etat, de la coopération décentralisée, du numérique, de l’enseignement, de la culture et des infrastructures portuaires.