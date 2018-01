Coulées de boues en Californie: le bilan monte à 15 morts

De fortes pluies pendant deux jours d'affilée dans le sud de la Californie ont entraîné des glissements de terrain dans les zones qui avaient été dévastées le mois dernier par le Thomas Fire, le pire jamais enregistré en Californie, aux alentours de la bourgade cossue de Santa Barbara.



Au moins 25 personnes ont été blessées, ont précisé les autorités. Les pompiers et les garde-côtes ont été en mesure d'évacuer par avion une cinquantaine de résidents et de porter secours à des dizaines d'autres.



Après le cauchemar des incendies, les résidents de la région de Santa Barbara, l'une des plus belles de Californie, affrontaient une autre calamité climatique: l'eau et les torrents de boue.



Sur les collines boisées rasées par le feu du Thomas Fire, plus aucune végétation ne retenait la terre et elle dévalait sur des centaines de mètres, entraînée par les chutes de pluie et aplatissant tout sur son passage.



Des crues sur les rivières avoisinantes sont montées sur les rives, charriant de la boue et des rochers qui ont éventré des maisons. Le bureau du shérif Bill Brown a twitté des photos montrant des habitations complètement affaissées sur elles-mêmes.



A Montecito, une petite ville de 9.000 habitants prisée des célébrités et connue pour ses opulentes demeures, la boue avait envahi les rues et des voitures dont les fenêtres étaient restées entrouvertes, entraînant d'énormes rocs qui ont heurté des voitures, des maisons.



Des portions d'autoroutes étaient fermées pour encore plusieurs jours, les rues de Montecito étaient emplies de boue. Le trafic ferroviaire aussi était perturbé à cause de voies recouvertes de terre. (afp)