Côte d'Ivoire-Maroc: Alassane Ouattara reçoit en audience Nasser Bourita

Le président ivoirien Alassane Ouattara a reçu, vendredi soir à Assinie, à 95 km à l'est d'Abidjan, le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita qui lui a transmis un message verbal du Roi Mohammed VI.



Cette audience s'est déroulée en présence du ministre ivoirien des Affaires étrangères, Marcel Amon-Tanoh et de l'Ambassadeur du Maroc en Côte d'Ivoire Abdelmalek Kettani.



Les discussions entre les deux parties ont porté sur le renforcement des relations de coopération et de partenariat entre le Maroc et la Côte d’Ivoire ainsi que sur plusieurs sujets d’intérêt commun.