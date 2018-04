Costa Rica: Le candidat de centre gauche Carlos Alvarado remporte la présidentielle

Cet ex-ministre du Travail de 38 ans devance son adversaire, le candidat conservateur Fabricio Alvarado, (39,3%), qui a reconnu sa défaite lors d'un discours devant ses supporters et appelé son adversaire pour le féliciter. "Nous n'avons pas gagné les élections, mais nous pouvons accepter ce résultat la tête haute", a-t-il déclaré.



Juste après l'annonce des résultats, les partisans de Carlos Alvarado massés sur une place de la capitale ont hurlé de joie, agitant drapeaux jaunes et rouges aux couleurs du Parti action citoyenne (PAC, la formation au pouvoir).



Les deux candidats, tous deux d'anciens journalistes aimant pousser la chansonnette, étaient au coude-à-coude dans les sondages. Leur quasi-égalité dans les sondages avant le deuxième tour montre selon lui que "la population ne sait pas encore quel modèle de développement elle souhaite" pour ce petit pays vivant de l'écotourisme et réputé pour sa tradition démocratique et sa stabilité politique.



Le Costa Rica est considéré comme un des pays les plus progressistes de la région, avec un taux d'alphabétisation de 97,5% et un investissement supérieur à 7% du PIB dans l'éducation, selon l'Unesco. L'indice de développement humain de l'ONU en 2016 place ce pays centre-américain en 66e position dans le monde et en 3e place en Amérique latine.