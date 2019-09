Corée du Sud: le ministre de la Justice entre en fonction en dépit des scandales

Le nouveau ministre de la justice sud-coréen, Cho Kuk, a pris ses fonctions, lundi, en dépit de scandale impliquant son épouse et des membres de sa famille.



Le juriste sud-coréen, arrivé au gouvernement en 2017, a été formellement désigné à la tête du ministère de la Justice, avec pour mandat la réforme très importante du parquet que le président Moon Jae-in considère comme "politisé".



Son nom avait été avancé le mois dernier par le chef d'Etat sud-coréen, mais le processus de confirmation parlementaire ne s'est pas passé comme prévu pour Cho Kuk, en raison d'interrogations sur de possibles faveurs dont aurait bénéficié sa fille et de questions sur des investissements réalisés par des membres de sa famille. Des représentants du parquet mènent depuis deux semaines des perquisitions en lien avec ces scandales. La semaine dernière, l'universitaire Chung Kyung-sim, épouse du nouveau ministre, a été inculpée pour la falsification présumée d'un diplôme de sa fille. M. Cho a, quant à lui, nié avoir commis quoi que ce soit d'illégal et refusé de renoncer au ministère de la Justice.



Le mandat unique du président Moon s'achève en 2022 et Cho Kuk est un successeur potentiel au poste de président.



Le Parti de l'opposition coréen "la liberté de Corée" a condamné la nomination de M. Cho y voyant "la mort de l'Etat de droit".