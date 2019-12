Conflit sur les retraites en France : dialogue dans l'impasse, risque de grève à Noël

La grève dans les transports contre la réforme des retraites en France est entrée lundi dans son douzième jour, et aucune solution ne s'esquissait, gouvernement et syndicats se renvoyant la responsabilité d'une éventuelle paralysie du pays pour les fêtes de fin d'année.



Les transports parisiens et dans certaines grandes villes restaient extrêmement perturbés, tout comme le trafic ferroviaire, à la veille d'une nouvelle manifestation nationale contre la réforme phare du quinquennat Macron.



Lundi matin peu avant 8H, plus de 620 km de bouchons étaient enregistrés (contre 200 à 350 km en temps normal) en région parisienne et l'ambiance était parfois électrique dans la capitale, où cyclistes, piétons, trottinettes et automobilistes se disputaient les rues et les trottoirs sous une pluie battante.



Et alors que se profile le risque d'une poursuite de la grève pendant les fêtes de fin d'années, le ton restait peu amène entre l'exécutif et syndicats.



"Le gouvernement fait une profonde erreur en terme de justice sociale et aussi une profonde erreur politique s'il persiste", a déclaré lundi le secrétaire général du syndicat réformiste CFDT, Laurent Berger. Pourtant favorable à une réforme des retraites, la CFDT estime que l'exécutif a franchi une ligne rouge en fixant un "âge d'équilibre" de 64 ans pour encourager l'allongement de la durée des cotisations.



M. Berger a toutefois plaidé pour "une trêve" dans la grève des transports à Noël. Mais son homologue de la CGT Philippe Martinez a d'ores et déjà averti que le mouvement continuerait si le projet n'était pas retiré.



"Si le gouvernement retire son projet et (qu')on discute sérieusement sur comment améliorer le système (...) eh bien tout se passera bien. Sinon, les grévistes décideront de ce qu'ils ont à faire jeudi ou vendredi", a déclaré le patron de la CGT, majoritaire à la société des chemins de fer SNCF.



"Faire grève c'est légitime, mais on peut respecter des moments comme les fêtes de fin d'année où chacun veut retourner dans sa famille", a répondu la ministre de la Transition Ecologique, Elisabeth Borne, lundi sur la chaîne France 2, estimant "irresponsable" de "gâcher les vacances des Français".



L'opposition communiste et de la gauche radicale ont pour leur part accusé l'exécutif de "chantage" et de faire le "choix du pourrissement".



Lundi, les routiers sont entrés dans la danse en organisant des blocages d'entrepôts, des opérations escargot et des barrages filtrants dans plusieurs villes, pour réclamer de meilleures conditions de travail et de salaires. Et plusieurs universités ont décidé de reporter des examens de fin d'année en raison des difficultés de transport.



- Nouveau test mardi -



Mardi sera une journée décisive. L'ensemble des syndicats appellent désormais à la grève et à la manifestation, y compris les organisations réformistes comme la CFDT, premier syndicat de France. Cheminots, enseignants, fonctionnaires, avocats et magistrats, internes, médecins et soignants sont appelés à manifester mardi, et la mobilisation constituera un indicateur important pour le gouvernement, avant la reprise, encore floue, de négociations.



Le projet d'Emmanuel Macron prévoit la transformation des 42 régimes de retraite existants en un système universel par points.



Ainsi que la fixation d'un "âge d'équilibre" (64 ans en 2027) pour encourager l'allongement des cotisations et maintenir l'équilibre financier du système signifie que chacun pourra continuer à partir à la retraite à 62 ans, mais avec un malus sur sa pension et un bonus pour ceux partant après.



La sortie de crise s'annonce difficile, alors que le "Monsieur Retraites" du gouvernement, Jean-Paul Delevoye, est de plus en plus fragilisé par des soupçons de conflits d'intérêts.



Toutefois, selon un sondage Elabe lundi, la confiance accordée par les Français au président Emmanuel Macron et à M. Philippe augmente de 2 et 4 points respectivement sur un mois.