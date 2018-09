Conflit en Syrie : plus de 30.000 déplacés à Idleb

Plus de 30.000 personnes ont été déplacées en Syrie à cause des des bombardements ayant visé depuis le début du mois la province d'Idleb et ses environs, a indiqué lundi l'ONU.



"Nous sommes profondément préoccupés par la récente escalade de la violence qui a entraîné le déplacement de plus de 30.000 personnes", a déploré un porte-parole du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), David Swanson.



Située dans le nord-ouest syrien, à la frontière de la Turquie, la province d'Idleb et les territoires insurgés adjacents ont été ces derniers jours la cible des bombardements à l'artillerie du régime et des frappes aériennes de Moscou.



Entre le 1er et le 9 septembre, "nous avons recensé 30.542 femmes, enfants, mais aussi des hommes qui ont été déplacés du sud et du sud-ouest d'Idleb, ainsi que du nord et du nord-ouest de la province (voisine) de Hama", a souligné le responsable onusien.



La guerre en Syrie, déclenchée en 2011 après la répression sanglante par le régime de Bachar al-Assad de manifestations pacifiques, a déjà fait plus de 350.000 morts et forcé à l'exil plusieurs millions de personnes.