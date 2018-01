Confiance : Macron en hausse, Philippe dévisse

Emmanuel Macron poursuit sa percée dans les sondages tandis qu'Édouard Philippe dévisse. En effet, la cote de confiance du président a progressé de deux points en janvier sur un mois. Sur la même période, celle de son Premier ministre décline d'autant, à 37 %, selon un sondage Elabe paru jeudi 4 janvier. Avec 42 % des sondés qui lui font confiance « pour affronter efficacement les principaux problèmes qui se posent au pays », Emmanuel Macron continue sa remontée, 4 points au-dessus du niveau de novembre. Mais la moitié des Français (50 %, - 4) n'accorde toujours pas sa confiance au chef de l'État, dont 20 % « pas du tout », révèle l'enquête pour Les Échos et Radio Classique.



À l'inverse, le Premier ministre suscite moins de confiance, la première baisse de sa cote depuis le mois de septembre, avec 37 % d'opinions favorables. Ils sont 48 % (+ 1) à ne pas faire confiance au chef du gouvernement, et 15 % (+1) restent sans opinion à son sujet. Malgré une chute de 8 points, Nicolas Hulot conserve la tête des personnalités politiques, avec 41 % des sondés qui ont une image positive de lui. Il se place ainsi devant Alain Juppé (37 %, - 5) et Jean-Yves Le Drian (32 %, - 3). Gérard Collomb, seule personnalité de la liste en hausse (+ 1), arrive quatrième du classement, à 25 %, tandis que Jean-Luc Mélenchon chute à la 6e place (23 %, - 8), devancé par Xavier Bertrand (24 %, - 3).



Enquête réalisée en ligne les 2 et 3 janvier auprès d'un échantillon représentatif de 1001 personnes de 18 ans et plus, sélectionnées selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,4 à 3,1 points. (afp)